التحقيق مع ضابط شرطة في ديالى تسبب بتحويل ارهابي الى شهيد

شكل مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاحد (9 حزيران 2019)، مجلساً تحقيقياً بحق ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب الى مركز شرطة بهرز التابع لمديرية شرطة ديالى، لتسببه بتحويل أحد الإرهابيين الذين قتلتهم القوات الأمنية الى شهيد.

وذكر المكتب في بيان أن "تشكيل المجلس التحقيقي جاء على خلفية اكتشاف لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام في محافظة ديالى، على مركز شرطة بهرز، وجود تلاعب في الأوراق التحقيقية الخاصة بأحد الإرهابيين الخطرين في المحافظة من الذين تم قتلهم من قبل القوات الأمنية في عام 2009".

وتابع البيان ان "النقيب قام بتزويد ذوي الإرهابي والمدعين بالحق الشخصي بأوراق تحقيقية متلاعب بها، اعتمدوها في التقديم لدى لجنة التعويضات الفرعية في محافظة ديالى، والتي قامت بدورها وبناءً على الأوراق التحقيقية تلك باعتبار الإرهابي شهيداً، الأمر الذي تسبب معه استلام ذوي الإرهابي الحقوق الخاصة بالشهداء كافة".

واضاف البيان ان "التحقيق اظهر أيضاً تعمد النقيب عدم تسجيل الدعوى في السجل الأساس للمركز لإخفاء فساده وتلاعبه بالأوراق التحقيقية وقلب الحقائق والتنصل عن تضحيات وجهود القوات الأمنية في تصديها لفلول الإرهاب".

واشار الى أن "المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، قد شكل مجلساً تحقيقياً بحق النقيب للوقوف على خلفية القضية والمتورطين معه فيها بغية تقديمهم للقضاء".