شرطة دهوك تكشف تفاصيل مروعة عن اغتصاب وقتلة طفلة في العيد

كشف مدير شرطة محافظة دهوك اللواء طارق احمد ، الأحد، عن تفاصيل اغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 10 اعوام من قبل شخص في نهاية العقد الرابع من العمر.

وقال احمد في مؤتمر صحفي انه “في اليوم الثاني من عيد الفطر ذهبت “دلين” مع ابن عمها وشقيقها الذي يصغرها سنا الى حي “زوزان” لتهنئة اقربائهم وجيرانهم وبعد مرور فترة من الوقت عاد الطفلان الى المنزل من دون “دلين” ليشرع اقرباؤها بالبحث عنها حتى وقت متأخر من الليل”، مردفا بالقول انه “في الساعة الواحدة من صباح يوم 3/6 تم ابلاغ الشرطة باختفاء الفتاة”.

واضاف ان “مديرية مكافحة الجريمة شرعت في البحث والتحري عن الطفلة من يوم الابلاغ واحتجزوا عددا من المشتبه بهم”، منوها الى انه “في يوم 8/6 تم العثور على جثة “دلين” قرب ملعب نادي دهوك وهي مقتولة”.

وتابع، ان “واحدا من بين المشتبه بهم اعترف بقتله الفتاة في الساعة السادسة مساء في اليوم الثاني من عيد الفطر في حي زوزان”، لافتا الى ان “المتهم بقتل الفتاة هو صديق لوالدها وقد اقنعها في المضي معه بمناداتها بكلمة “يا عم” لتطمئن له وتذهب معه”.

واشار احمد إلى ان “الفتاة كانت قد شاهدت المتهم في مرات عدة بصحبة والدها ولهذا السبب قد اطمأنت له”، مبينا أن “المتهم حاول الاعتداء على الفتاة جنسيا الا انها رفضت وقاومت وبدأت تصرخ وتستنجد ليقوم بكسر قطعة من الخشب وقام بضرب الفتاة ليقتلها”.

واوضح، أن “الطب الشرعي اكد لنا على ان الفتاة قتلت بآلة ليست حادة جدا وان المتهم كسر قطعت الخشب بطريقة اصبحت به حادة ليطعن الفتاة بها”.

واختتم احمد بالقول ان “المتهم من مواليد عام 1972 ومن اهالي دهوك”، مشيرا الى انه “تم القاء القبض على شقيق المتهم لمعرفته بالجريمة والتستر عليها وحضوره مراسم عزاء الفتاة”