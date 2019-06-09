الاعرجي: لا نستبعد استقالة عبد المهدي في هذه الحالة

رجح نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الأحد، 09 حزيران، 2019، استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، في حال عرقة اكمال الكابينة الوزارية.

وقال الاعرجي، في بيان إنّ "الأنباء التي تداولت خلال الأيام القليلة الماضية حول استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي وإن لم تكُ حقيقيةً"، مستدركا "لكنها ليست بالبعيدة عنها كون عبد المهدي يؤمن ببناء دولة المؤسسات إلاّ أن الشركاء السياسيين لم يمنحوه الحرية الكاملة للبدء بعملية البناء وتصحيح أخطاء المراحل السابقة وذلك بسبب المحاصصة والاستحواذ".

ورأى أنه "إذا لم تتعاون الكتل معه في إكمال الكابينة الوزاريّة وتقديم مرشحين مهنيين أكفاء للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة فإنّه سيبادر إلى تقديم مرشحين من قبله"، مضيفا أن "استقالته ستكون جاهزة عند وجود أيّة عرقلة من أيّة كتلة، كونه لا يريد أن يتحمل أخطاء الآخرين؛ فهو ليس من المُتشبثين في المنصب".