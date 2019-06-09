تحالف الاصلاح يبرأ عبد المهدي من مسؤولية تأخير اكمال الكابينة الوزارية: المعطلون 3 اطراف

رأى تحالف الاصلاح والاعمار، الأحد (9 حزيران 2019)، انه ليس هناك حاجة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل مجلس النواب، لمعرفة سبب تأخر حسم تكملة الكابينة الوزارية فيما أكد ان 3 اطراف تتحمل مسؤولية التأخير.

وقال النائب عن التحالف، جاسم البخاتي، في حديث صحفي إن "المشكلة الحقيقية التي تعطل حسم الكابينة الوزارية هي الكتل السياسية وخلافاتها، فهناك مشكلة بين ثلاثة اطراف سنية – سنية – وكردية – كردية، وشيعية – شيعية، فكيف تستضيفه الكتل وهي سبب المشكلة"، مضيفاً أن "لا فائدة من هذه الاستضافة".

وتابع البخاتي، أن "على رئيس مجلس الوزراء عدم الاعتماد على الكتل والأحزاب في حسم كابينته الوزارية، والتحرك وتقديم اسماء الى البرلمان للتصويت عليها، في حال بقت الكتل السياسية في خلافتها وصراعاتها".

ولاتزال الخلافات السياسية تعرقل إكمال الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، التي منحها البرلمان الثقة في 24 تشرين الأول من العام الماضي، حيث لاتزال وزارات الدفاع والداخلية والتربية والعدل شاغرات حتى الآن.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد هدد الأحد (2 حزيران 2019)، باتخاذ موقف في حال تأخر الكتل السياسية بحسم ملف الوزارات الشاغرة".