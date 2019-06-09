الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتسب قتل مواطناً في المثنى

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، السبت (8 حزيران 2019) اتخاذ الإجراءات القضائية والملاحقة القانونية بحق منتسب في مديرية مكافحة اجرام المثنى/ مكتب قضاء الرميثة، بعد قيامه "باستخدام قوة السلاح ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين وموته سريريا في المحافظة".

وقال معن في بيان له، إن "القضية تنحصر في استنجاد أحد المواطنين في قضاء الرميثة ثاني أيام عيد الفطر بأفراد الدورية المرابطة في أحد أزقة القضاء بشكوى سرقة موبايله الشخصي من قبل مواطن آخر وعلى الفور قام أفراد الدورية المكونة من أربعة منتسبين بملاحقة ذلك الشخص والطلب منه التوقف ولم يستجب لنداء أفراد الدورية مما أدى ذلك إلى إطلاق النار واصابته".

وأشار إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية بحق أفراد الدورية وإصدار أمر قبض قضائي بحقهم وفق المادة 406 وايداعهم التوفيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"

مؤكدا أن "مطلق النار قام بالهرب ولا زال البحث جار عنه"، فيما أشار الى أن "مديرية شرطة المثنى شكلت مجلسا تحقيقا برئاسة مدير شرطة المحافظة لمعرفة ملابسات الحادث".

وأوضح معن، أن "وزارة الداخلية وفي الوقت الذي تحرص فيه على مكافحة الجريمة وتحقيق أمن واستقرار المواطنين الا انها ترفض استخدام العنف أو قوة السلاح الا عند الضرورة القصوى وستحاسب اي مخالف لأحكام القوانين والتشريعات النافذة".