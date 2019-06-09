الاتحاد الوطني يقرر المشاركة بمراسم تنصيب البارزاني رئيساً للاقليم

قرر الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، المشاركة بمراسم تنصيب نجيرفان البارزاني رئيساً لاقليم كردستان العراق المقررة غدا الاثنين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد لطيف شيخ عمر في تصريح نشره موقع الاتحاد انه “وبناء على دعوة من المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني، يشارك وفد المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمراسيم اداء رئيس اقليم كردستان اليمين القانونية، غدا الاثنين”.

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عقد، اليوم، اجتماعا باشراف كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني اجتماعاً في مدينة السليمانية لمناقشة آخر تطورات العلاقات مع الحزب الديمقراطي ومسالة انتخاب محافظ كركوك.