اربع مدن عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال 24 ساعة الماضية

سجلت اربع مدن عراقية، الاثنين، أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية .

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً يضم 15 منطقة ودولة بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول ان منطقة جاكوب آباد سجلت اعلى درجات الحرارة بالعالم والتي بلغت درجة الحرارة فيها 50.1 درجة مئوية، تليها منطقة مطربة في الكويت بدرجة حرارة تبلغ 49.8 درجة مئوية ، تليها منطقة الحسين في البصرة بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية.

وبين الجدول ان مطار البصرة احتلت المرتبة 13 بالجدول بدرجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية، تليها منطقة بدرة في واسط بالمرتبة 14 بدرجة حرارة بلغت 47.7 درجة مئوية، تليها مدينة العمارة بالمرتبة 15 بدرجة حرارة بلغت 47.6 درجة مئوية.