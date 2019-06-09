التربية تُلزم ممثلياتها في كردستان بإتباع الاوامر الوزارية الخاصة بعملها

شددت وزارة التربية، اليوم الاحد، على المديريات العامة للتربية في محافظات الانبار ـ نينوى ـ صلاح الدين، بالالتزام بالتعليمات والضوابط الوزارية المناطة بها حفاظاً على انسيابية دوام موظفيها وملاكها التدريسي والتعليمي .

وقالت في بيان، إن "موافقة الوزير وكالة حصلت بالتزام المديريات المشار لها بالأوامر الوزارية الخاصة بتكليف وتنسيب الهيئات التدريسية والتعليمية وكذلك الموظفين لحين انتهاء عمل الممثلية من دون الحاجة الى تجديد تلك الاوامر".

واشار البيان الى أن "الموافقة تضمنت أيضاً الغاء الأوامر الادارية الصادرة بتكليف او تنسيب الهيئات التعليمية والتدريسية والموظفين من قبل المديريات العامة التي صدرت بدون موافقات وزارية".