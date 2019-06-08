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العراق يتسلم 1100 “داعشي” من “قسد”


أعلن مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، رئيس مركز تبادل المعلومات الرباعي، اللواء الركن، سعد مزهر العلاق، السبت، عن تسلم العراق أكثر من 1100 عنصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لغاية نهاية ايار الماضي.

وقال العلاق في حوار مع صحيفة “القدس العربي”  إنه مديريته “تتابع وتشترك في عملية استلام الإرهابيين من سوريا، بالتنسيق مع (قوات سوريا الديمقراطية)»، مشيراً إلى أن “عدد المسلحين الذين تم تسلمهم حتى أوآخر أيار/ مارس الماضي، من المحليين والأجانب، بلغ (1143) إرهابياً أغلبهم محليون”.

وكشف عن الآليات (ثلاثة) التي يتم اتباعها، في حال القبض على أحد قادة أو عناصر التنظيم، مبيناً أنها تبدأ بـ«التحقيق الابتدائي مع المتهم لغرض الحصول على المعلومات، والذي يقوم به أشخاص لديهم الخبرة في مجال التحقيق واستدراج المتهم للحصول على أكبر عدد من المعلومات المهمة، والتي تستدل على الخلايا الإرهابية وأكداس العتاد، وبمنتهى الشفافية».

وفيما تتضمن المرحلة الثانية «الاستفادة من المتهم في عملية كشف عناصر المجموعة الإرهابية التي ينتمي إليها، وأهم أماكن تواجد العناصر الإرهابية ونواياهم المستقبلية، لإجراء العملية الاستباقية ضد العناصر الإرهابية»، تكون المرحلة الأخيرة «تسليم المتهم إلى جهة الطلب، وحسب مذكرة القبض الأصولية الصادرة من المحاكم المختصة، بعد تفريغ المعلومات التي بحوزته».

واوضح الاستخبارات العسكرية، أن عناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي ينتمون إلى 41 جنسية عربية وغربية، وتختلف أعدادهم بين دولة وأخرى.

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