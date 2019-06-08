الكشف عن اسماء المرشحين لمنصب محافظ كركوك والاتحاد يشكل لجنة للتفاوض

كشف عضو الإتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، السبت، عن اسماء المرشحين لمنصب محافظ كركوك، فيما اشار الى ان الاتحاد شكل لجنة للتفاوض مع الحزب الديمقراطي بشأن المنصب.

وقال خوشناو في حديث صحفي، ان "الإتحاد الوطني الكردستاني شكل قبل قليل، لجنة ثلاثية تضم كلا من النائب الاول لسكرتير الإتحاد كوسرت رسول والنجل الاكبر لزعيم الحزب بافل طالباني وعضو المكتب السياسي أرسلان بايز للتفاوض مع الديمقراطي الكردستاني لحل عقدة منصب محافظ كركوك"

واضاف انه "من المحتمل أن يعقد إجتماع بين وفدي الإتحاد والديمقراطي الكردستاني يوم غد الأحد لمناقشة مسألة منصب محافظ كركوك ومشاركة الإتحاد في مراسم تأدية القسم لنيجرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان".

وتابع ان "الإتحاد الوطني رشح شخصيتين فقط لتولي منصب محافظ كركوك هما النائب السابق خالد شواني والمدير السابق لشرطة كركوك اللواء جمال طاهر".

ومن المقرر ان يؤدي نيجرفان بارزاني اليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان يوم الاثنين المقبل في مراسم خاصة بحضور ممثلين عن الحكومة العراقية وعدد من القنصليات الأجنبية