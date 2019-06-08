مصدر نيابي :: الأسبوع المقبل..عبدالمهدي يرسل أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة

أكد مصدر نيابي، السبت، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي سيرسل اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في حديث صحفي ان"المعلومات المتوفرة لدينا، بان عبدالمهدي سيرسل الى مجلس النواب اسماء المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والتربية والعدل الاسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة من عدمها".

واضاف، ان"المرشحين للتربية والعدل هم نفسهم التي تم تداولهم في وسائل الاعلام (سفانة الحمداني والقاضي اركان بيباني)، اما الداخلية والدفاع غير معروفة لغاية الان".

ومنح مجلس النواب في 24 تشرين الاول الماضي الثقة الى حكومة عادل عبدالمهدي، الا انه لغاية الان لم يتم التصويت على مرشحي 4 وزارات