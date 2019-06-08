ضابط ينقذ بعقوبة من مجزرة دامية

اكدت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، السبت، 08 حزيران، 2019، مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا شمال شرق المحافظة بنيران ضابط وصفته بالشجاع.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث صحفي ان "ضابطا برتبة نقيب في استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى حاصر انتحاريا في منطقة الكلال قرب الحامد في اطراف مندلي (90 كم شرق بعقوبة) ونشب بينهما قتال بالاسلحة الخفيفة".

واضاف الحسيني، ان "الانتحاري قُتِل بنيران الضابط الشجاع الذي اصيب خلال المواجهة بجروح بليغة"، مؤكدا بان "الانتحاري كان ينوي استهداف متنزه ما بين الجسرين وسط بعقوبة وفق المعلومات الأولية".

وأشار الى ان "الحزام الناسف تم تفكيكه من قبل فريق مختص في الاستخبارات"، لافتا الى ان "شجاعة الضابط هي من اسهمت في انقاذ بعقوبة من مجزرة دامية كادت تؤدي بحياة الكثيرين".

وأشاد الحسيني بـ"دور الاستخبارات في ديالى وتعقبها الانتحاريين والارهابين وتدمير اوكارهم".