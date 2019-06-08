إرسال دعوات إلى الرئاسات الثلاث لحضور مراسم تنصيب بارزاني رئيسا لكردستان

كشف مصدر من داخل ديوان رئاسة إقليم كردستان، السبت (8 حزيران 2019)، عن ارسال دعوات رسمية للرئاسات الثلاث وشخصيات سياسية وسفراء لحضور مراسم تنصيب نجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته انه "تم إرسال دعوات الى الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية لحضور مراسم تنصيب بارزني رئيسا لإقليم كردستان".

وبين ان "مراسم التنصيب ستجري يوم الاثنين وقد تمت دعوة كل من من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورؤساء الكتل السياسية بينهم فالح الفياض وهادي العامري وخميس الخنجر واسامة النجيفي واياد علاوي ونوري المالكي واخرين".

وتابع "كما تم توجيه الدعوة الى سفراء الدول العربية والاجنبية بينهم سفيري الولايات المتحدة وايران".

وأضاف ان "شخصيات عديدة اكدت حضورها الى المراسيم في حين لم يؤكد عبد المهدي حضوره"، قائلاً: "وفي حال لم يتمكن الأخير من الحضور سيرسل وفدا ممثلا عنه وعن الحكومة الاتحادية".

وكان برلمان اقليم كردستان قد انتخب، الثلاثاء (28 أيار 2019) نيجرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان بعد عقده جلسة للتصويت تضمنت ترشيح 4 شخصيات.

وقال مصدر صحفي إن البرلمان صوت على انتخاب نيجرفان بارزاني، رئيسا للإقليم، بحصوله على 68 صوتاً من الحاضرين البالغ عددهم 81.