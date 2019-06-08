الكهرباء تحدد حساباً على تويتر لاستقبال شكاوى انقطاع التيار والخطيب يوجه رسالة

حددت وزارة الكهرباء، السبت، 08 حزيران، 2019، حساباً على منصة تويتر لاستقبال شكاوى انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وقال وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، عبر تغريدة على منصة "تويتر" "يمكنكم رفع الشكوى الى مكتب شؤون المواطنين الذي نشرت تفاصيله مراراً وتكراراً (@MOEcenter2019) مع بيان العنوان لإجراء اللازم من قبل فريق الصيانة".

وأردف في رسالة علق فيها على ما يجري تناقله بمواقع التواصل الاجتماعي: "أما التعليق بشكل عام وبأسلوب التعميم فلن تُصلح عطل ولا تبني بلدا ولا يُعد نقداً بناءً".

وعلق أحد المواطنين، على تغريدة وزير الكهرباء قائلا: "اذا ذهبنا للصيانة لتقديم شكوى على خلل بمحولة كهربائية، نجد الموظف مرتديا "دشداشة"، ويتكلم بتعالي، ويطردنا لعدم ارتداء زي رسمي، بالوقت الذي يخالف هو به هذا الامر، وعند الرد عليه، يقول: أينما تريد ان تشتكي اشتكِ".

فيما رد حساب تابع للوزارة، قسم شؤون المواطنين: "عزيزي المواطن ارجوا ارسال العنوان الكامل لغرض متابعة الموضوع من قبلنا مع تحيات فريق المتابعه مكتب الوزير".