الرئيس صالح : الاعتراف بالمصالح المتبادلة هو السبيل لابعاد البلاد والمنطقة عن شبح الصراعات

أبلغ رئيس الجمهورية برهم صالح وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، السبت، ان الاعتراف بالمصالح المتبادلة هو السبيل لابعاد البلاد والمنطقة عن شبح الصراعات، فيما أكد موقف العراق الثابت تجاه ازمات المنطقة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الالماني هايكو ماس والوفد المرافق له".

ونقل البيان عن صالح تأكيده على، "اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي تحقيقاً للمصالح المشتركة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والصناعية"، مشيداً بـ"جهود التحالف الدولي في دعم العراق بمختلف المجالات ومساندة المانيا للشعب العراقي، خاصة في مجال اعادة النازحين وتقديم المساعدة لهم".

وشدد صالح على، "رغبة العراق الجادة بضرورة تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية بشأن العديد من القضايا المهمة والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية"، مجدداً "موقف العراق الثابت تجاه ازمات المنطقة".

واوضح أن "تأسيس النظام الاقليمي المستقر، وتعزيز التكامل الدولي الإيجابي، والاعتراف بالمصالح المتبادلة هو السبيل لابعاد البلاد والمنطقة عن شبح الصراعات"، لافتا الى أن "العراق جزء أساسي من عمقه العربي والإسلامي، ولا يمكن التخلي عن مسؤوليات هذا الدور وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمتشاركة في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة".