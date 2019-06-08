القبض على "مبتز الكتروني" في بغداد طلب مبلغا ماليا من فتاة مقابل عدم نشر صورها

أعلنت مدرية مكافحة اجرام بغداد، السبت، عن القاء القبض على متهم بقضايا الابتزاز الالكتروني في العاصمة، مبينة أن المتهم طلب مبلغ مالي من فتاة مقابل عدم نشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية تمكنت، اليوم، من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة جهاز موبايل من فتاة في منطقة الحرية وابتزازها الكترونيا من خلال تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم تدفع له مبالغ مالية".

وأضافت المديرية، أن "الاوراق التحقيقية للمتهم عرضت على القاضي المختص وتم ايقافه وفق احكام المادة (٤٣٠ ق.ع) واتخذت الاجراءات القانونية بحقه".

وتتواصل القوات الامنية في ملاحقة كل من تسول له نفسه بممارسة الابتزاز الالكتروني بحق الفتيات عبر المساومة بنشر صورهن على مواقع التواصل وتعريضها وعائلتها الى مشاكل اجتماعية كبيرة او دفع مبالغ مالية له دون وجه حق.