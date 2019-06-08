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التربية تصدر بيانا بشأن وفاة احد المعلمين بعد الاعتداء عليه


اصدرت وزارة التربية، السبت، بيانا بشأن وفاة احد المعلمين بصلاح الدين بعد الاعتداء عليه، فيما طالبت الداخلية بكشف الحقائق والقاء القبض على الجناة.

وقالت الوزارة في بيان ان "وزير التربية وكالة قصي السهيل استنكر الاعتداء السافر على احد معلمي صلاح الدين قضاء امرلي مما ادى الى وفاته والذي يعد خرقا كبيرا، وتجاوزا خطيرا على بناة الاجيال"، مشددا على "ايلاء هذا الملف الاهتمام الكافي كون المعلمين والمدرسين يمثلون خطا احمرا لا نقبل بالتجاوز عليه".

ودعا السهيل وزارة الداخلية الى "كشف الحقائق والقاء القبض على الجناة"، مشيرا الى ان "الشهيد ناظم جواد موسى مدير متوسطة الصمود في قضاء امرلي احد افضل مدراء مدارس المحافظة لما يتميز به من امانة في العمل ومهنية عالية ونزاهة وحرص على اداء الامانة المناطه به".

يذكر ان وزارة التربية عبرت في وقت سابق، عن رفضها القاطع لاي اعتداء يطال الكوادر التدريسية، مبينة اتخاذها إجراءات حازمة والتواصل مع الجهات الأمنية المسؤولة للحيلولة دون تكرارها.

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التربية تصدر بيانا بشأن وفاة احد المعلمين بعد الاعتداء عليه
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