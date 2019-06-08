القوات الأمنية تقتل انتحاريا وتعتقل ثلاثة إرهابيين شرقي ديالى

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، السبت، قتل انتحاري من داعش الارهابي واعتقال ثلاثة ارهابيين اخرين شرقي المحافظة.

وقال العبادي، في بيان إن "قوة أمنية من استخبارات ومكافحة الارهاب في شرطة ديالى وخلال متابعتها الاستخبارية الدقيقة وجمعها للمعلومات وتحليلها، تمكنت من قتل انتحاري في منطقة الحامد التابعة لمنطقة الندا شرقي المحافظة"، مبينا أن "الانتحاري كان يروم تفجير نفسه في مدينة بعقوبة".

وتابع، "كما تمكنت القوة ذاتها من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين"، مشيرا الى انه "وخلال العملية الامنية واثناء التصادم مع الارهابيين جرح احد الضباط وتم نقله للمستشفى وهو الان يتماثل للشفاء وبصحة جيدة".