الحشد يتوقع إعلان نتائج التحقيق بتفجيرات كركوك قريبا: لا بصمات لداعش!

أكدت قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي، السبت، استمرار عمل اللجنة التحقيقية المركزية الخاصة بتفجيرات كركوك الاخيرة، مشيرا الى ان عدم وجود بصمات لداعش الاجرامي على تلك التفجيرات يثير الشك عن الجهة المنفذة.

وقال المتحدث باسم القيادة علي الحسيني في تصريح صحفي ان “اللجنة المركزية والمشكلة من الاجهزة الاستخبارية مستمرة في جمع المعلومات والتحقيق من المعلومات المتوفرة”.

واضاف الحسيني، أن “اللجنة ستنهي عملها خلال الايام المقبلة وترسل تقريرها الخاص بتفجيرات كركوك دون مجاملة او خشية من اطراف معينة ومن ثم سيتم اعلان النتائج من قبل الحكومة”.

واوضح الحسيني ان “جميع التفجيرات السابقة كانت فيها بصمات واعلان واضح من قبل تنظيم داعش الاجرامي في كركوك الا ان التفجيرات الاخيرة حدثت دون اي اعلان من قبل التنظيم الإجرامي”، مشيرا إلى أن “ذلك يثير الشك عن الجهة المنفذة للاعتداءات”