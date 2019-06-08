الاستخبارات العسكرية تعتقل إرهابيا يجمع الاتاوات من الفلاحين للدواعش في الكرمة

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، اعتقال إرهابيا يجمع الاتاوات من الفلاحين للدواعش في الكرمة.

وقالت المديرية في بيان ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ واثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اعتقال أحد الارهابيين في منطقة بني زيد جزيرة الكرمة بالانبار يقوم بجمع الاتاوات من الفلاحين لتمويل عصابات داعش الإرهابية وعوائلهم" .

واضافت، ا نه "تم إحالته للقضاء بموجب المادة ٤إرهاب"