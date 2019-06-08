الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن عن شروط مقابل الحضور لجلسة تنصيب البارزاني

كشف مصدر سياسي، السبت، ان الاتحاد الوطني الكردستاني قدم شروطا للحزب الديمقراطي مقابل الحضور بجلسة تنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان المقرر عقدها الاثنين المقبل.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه رئيس إقليم كردستان المنتخب نيجرفان البارزاني، لم يتمكن حتى صباح اليوم من الحصول على تأكيدات من الاتحاد الوطني الكردستاني، بحضور جلسة برلمان الإقليم المقررة الاثنين المقبل، لأداء نيجرفان البارزاني اليمين الدستورية، ليتم تنصيبه رسمياً رئيساً للإقليم، بعدما وضع هذا الحزب شروطاً لحضور الجلسة".

واضاف ان "قيادة الحزب لديها شروط واضحة تتعلق بمنصب محافظ كركوك"، مشيرا الى ان "اليوم السبت، أو يوم غدٍ الأحد، سيتم طرح مرشحين عدة للمنصب بشكل رسمي، بانتظار موافقة الديمقراطي الكردستاني عليها".

وتابع المصدر أن "جهود الديمقراطي الكردستاني والاتصالات التي أجراها خلال الساعات الماضية، لم تنجح في تغيير موقف الحزب الثابت بشأن قرار حضور التنصيب من عدمه"،

لافتا الى أن "ما لم يقم الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم أحد مرشحي الاتحاد الوطني ليكون محافظاً ل‍كركوك، والموافقة على طلبات الاتحاد الوطني بشأن بعض المناصب بحكومة كردستان المرتقبة، فإن الحزب لن يحضر جلسة أداء اليمين المقررة الإثنين تحت أي ظرف كان".