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نائبة: العراق يمتلك القدرة الدبلوماسية للضغط على أمريكا لتمديد الاستثناء


اكدت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي ،السبت، امتلاك العراق القدرة للضغط على الولايات المتحدة الأميركية للحصول على تمديد لاستثنائه من العقوبات الاميركية ضد ايران، مشيرة الى ان عدم تمديد استيراد الغاز الايراني سيتسبب بكارثة خدمية خلال الايام المقبلة.

وقالت الحامدي في تصريح صحفي إن “ العراق يتملك من اوراق الضغط الدبلوماسية الكثيرة على الولايات المتحدة للحصول على استثناء خاص بشأن استيراد الغاز الايراني المشغل للمحطات الكهربائية”.

واضافت أن “عدم تمديد استيراد الغاز الايراني سيتسبب بكارثة خدمية خلال الايام المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير وعدم قدرة العراق على تشغيل محطاته الكهربائية”.

وتابعت الحامدي أن “امريكا تنظر الى العراق بخلاف دول الخليج التابعة لها كونه يمتلك القدرة على المناورة والضغط للحصول على استثناء بخصوص البضائع والغاز الايراني”.

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