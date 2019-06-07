الصدر لأتباعه: لن أحضر معكم صلاة الجمعة بعد اليوم

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة (7 حزيران 2019)، عدم حضوره صلاة الجمعة مع اتباعه بسبب ما وصفها ببعض الأفعال "اللامسؤولة" التي يظن البعض انها مثال الحب والعشق.

وقالت صفحة مقربة من الصدر تحمل اسم (صالح محمد العراقي)، في منشور على فيسبوك، "اعلان: بسبب بعض الافعال اللامسؤولة التي يظن البعض انها مثال الحب والعشق والتي قام بها البعض في مسجد الكوفة واثناء وجود سماحته بيننا او بعد ذهابه مثل: التبرك وتقبيل المنبر بصورة مفرطة قد تسبب اتلافه بل تسبب بنقل صورة غير حضارية وغير صحية".

وأضافت الصفحة، "وبسبب كثرة (السلفيات) وبسبب التصوير اثناء الخطبة، وبسبب ترك الخطيب والنظر الى سماحته، وبسبب تصوير سماحته بدون رضاه، وبسبب حضور الصلاة من اجله لا من اجلها".

وكشفت "لذا قرر سماحته عدم حضور صلاة الجمعة معكم بعد الان"، مضيفا انه وسيحاول السفر اثناء وقت صلاة الجمعة لكي لا يترك فرضا واجبا او يَعتَبِر ان حضوره يسبب ضررا واشكالا شرعيا على الحضور".