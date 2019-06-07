القبض على متهم بجرائم خطف وابتزاز غربي الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،الجمعة، القبض على متهم بعمليات خطف وابتزاز، في قضاء القائم غربي محافظة الانبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان، أن "مفارز المديرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٣٠، وعلى إثر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القبض على أحد المتهمين بجرائم الخطف والابتزاز".

وأضاف البيان، أن "عملية القبض على المتهم تمت بعد إيقاعه بكمين محكم نصب له في منطقة البو حردان في قضاء القائم بمحافظة الانبار".

وأشار إلى أن "المتهم سلم إلى الجهات المختصة ليحال إلى القضاء وفق احكام المادة ٤٢٣"