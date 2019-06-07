محافظ النجف يحدد سعر الأمبير في المولدات الأهلية ويتوعد المخالفين بغرامات وإجراءات عقابية

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس (6 حزيران 2019)، مجموعة من القرارات بحق أصحاب المولدات الأهلية المخالفة لتطبيق قرار تسعيرة شهر حزيران.

وأصدر الياسري بياناً، تضمن مجموعة من الإجراءات، من بينها "توجيه مدير شرطة المحافظة ولجنة المولدات فورا بمتابعة التشغيل لأصحاب المولدات الأهلية وتطبيق قرار اللجنة بجباية مبلغ 7000 دينار فقط عن شهر حزيران في المركز والأقضية والنواحي".

وأشار الى أن "من يتخلف عن تطبيق قرار اللجنة المعلن بتسعيرة 7000 دينار عن كل أمبير، سيتخذ بحقه الاجراء القانوني".

ولفت إلى استقطاع مبلغ 2000 دينار من شهر تموز القادم عن كل أمبير تم دفعه لشهر حزيران لبعض العوائل النجفية، وإعادته للمواطن النجفي وعلى اللجنة متابعة ذلك فورا".

ونبه الياسري إلى أنه "في حال إصرار أصحاب المولدات الأهلية جباية مبلغ مخالف للتسعيرة الرسمية يتم فرض الغرامات بشكل مضاعف وعلى لجنة المولدات متابعة ذلك".

ودعا المواطنين "في المركز والأقضية والنواحي التبليغ الفوري لدائرة المولدات او إرسال اسم المولدة والمنطقة والحي عبر رسالة sms على الرقم (07827759896)، ومسؤول دائرة المولدات لاتخاذ اللازم خلال ساعات".