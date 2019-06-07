الأخبار

الوطني الكردستاني يشكل لجنة تضم ثلاثة من كبار قادته للتفاوض مع الديمقراطي


أفادت وسائل اعلام كردية، أن الاتحاد الوطني الكردستاني، شكل لجنة مؤلفة من ثلاثة من كبار قادته للتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول مشاركة الاتحاد في مراسم أداء رئيس إقليم كردستان المنتخب، نيجيرفان البارزاني القسم القانوني وحسم اختيار محافظ لكركوك.

وذكرت الوسائل، أنه "تقرر في اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الذي عقد أمس تشكيل لجنة تضم كلاً من كوسرت رسول وبافل الطالباني وأرسلان بايز، للاجتماع مع الحزب الديمقراطي اليوم أو غداً السبت".

وأوضحت أن "المفاوضات ستتمحور حول اختيار محافظ جديد لكركوك ومشاركة الاتحاد الوطني في مراسم أداء نيجيرفان البارزاني القسم القانوني".

وتابعت أن "الاجتماع يتضمن اختيار محافظ لكركوك من بين ثلاثة رشحوا للمنصب سابقاً هم: عضو لجنة المادة 140، كاكه رش صديق، وعضو مجلس محافظة كركوك، أحمد عسكري، ونائب مسؤول مقر الاتحاد الوطني في المحافظة، روند ملا محمود إلى جانب مرشحين اثنين تم طرح اسميهما في اجتماع الأمس وهما معاون رئيس جامعة كركوك، عمر إينجة، ومدير شرطة كركوك السابق، اللواء جمال طاهر".

وأضافت أن "اللجنة ستعرض مخرجات مفاوضاتها مع الحزب الديمقراطي على مجلس قيادة الاتحاد الوطني وتطرحها للتصويت".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، عقد (6 حزيران 2019)، اجتماعاً في مدينة السليمانية، بحضور نائبا السكرتير العام للحزب، رئيس الجمهورية برهم صالح، وكوسرت رسول.

وقال مصدر  أن "الاتحاد الوطني الكردستاني، عقد، صباح الخميس، اجتماعا بمشاركة نائبي السكرتير العام للاتحاد الوطني، كوسرت رسول، وبرهم صالح".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني بحث من خلال هذا الاجتماع العديد من الملفات المهمة، ومنها مشاركته في مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس الإقليم، الذي ستكون في يوم 10-6-2019"، لافتا الى ان "الاجتماع ناقش مشاركته في حكومة إقليم كردستان، وهل ستكون قبل أم بعد تعيين محافظ لكركوك".

وأشار الى "اجتماع ثانٍ سيعقد يوم الجمعة، للمجلس الرئاسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، وسيتم حسم جميع هذه الملفات عن طريق التصويت".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على متهم بجرائم خطف وابتزاز غربي الانبار
مسؤول حزب بارزاني في كركوك يرد على إتهامه بحرق مزارع: الاتحاد الوطني ينتقم مني!
محافظ النجف يحدد سعر الأمبير في المولدات الأهلية ويتوعد المخالفين بغرامات وإجراءات عقابية
الوطني الكردستاني يشكل لجنة تضم ثلاثة من كبار قادته للتفاوض مع الديمقراطي
شرطة الديوانية تصدر بيانا بشأن وجود تحركات مشبوهة في الشنافية
الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال أحد عناصر الدعم اللوجستي لـ"داعش"الارهابي غرب الانبار
الاستخبارات تقبض على إرهابي خطير بديالى ادعى الدواعش أنه قتل
اندلاع حريق داخل معمل نجارة في الصالحية وسط بغداد
نائب يكشف عن مقترح لتأجيل الانتخابات المحلية الى نيسان من العام المقبل
الشيخ جلال الدين الصغير : لا استغرب من عودة القطار السعودي الامريكي للعب دوره الخبيث في تفرقة الصف واضعاف الجهود الخيرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك