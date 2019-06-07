الاستخبارات تقبض على إرهابي خطير بديالى ادعى الدواعش أنه قتل

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، إعتقال "إرهابي خطير" في محافظة ديالى، مبينة ان تنظيم "داعش"الارهابي ادعى أنه قتل في إحدى المعارك بالمحافظة.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان إنه "بعملية نوعية تميزت بالذكاء الميداني والدقة في المعلومة الاستخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء ١٩ من الإطاحة بأحد الإرهابيين الخطرين ممن شاركوا بعمليات التهجير وحرق عجلات المدنيين في الطريق السياحي الرابط بين بغداد وبهرز" .

واضافت الاستخبارات، "وقد ادعى الدواعش أنه قتل في إحدى المعارك للتستر علية وتضليل الأجهزة الامنية وظل متخفياً لسنوات عن الأنظار خصوصا بعد مغادرته لمنطقة سكناه في الكاطون، ولكن رجال الاستخبارات العسكرية كانوا يمتلكون المعلومات المؤكدة التي تثبت انه ما زال حيا فتمت متابعته ومطاردته حتى تم القبض عليه بكمين محكم في منطقة الدمن بناحية خان بني سعد في محافظة ديالى".

وتابعت الاستخبارات، أن "الارهابي ينتمي الى عائلة ارهابية فوالده وشقيقه من للمطلوبين للقضاء بتهمة الارهاب، وابن عمه الارهابي( ملا ياسين) هو مؤسس حركة التوحيد والجهاد في بهرز، ويعد الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".