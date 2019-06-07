الاتحاد يقدم تسعة مرشحين لمنصب محافظ كركوك والديمقراطي يريده على "مقاساته"

كشف مصدر سياسي، ان الاتحاد الوطني قدم تسعة مرشحين لمنصب محافظ كركوك، فيما اشار الى ان الحزب الديمقراطي يريد محافظا على "مقاساته".

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "الاتحاد الوطني عرض على الحزب الديمقراطي الكردستاني تسعة مرشحين لمنصب محافظ كركوك"، مبينا أنّ "من بين الأسماء ثلاث شخصيات عادية، وليس قيادات رفيعة بالحزب".

واضاف أنّ "الديمقراطي يريد محافظا على مقاساته، لذلك يصرّ على اسم معين، ولا يريد شخصا تابعا للاتحاد"، مشيرا الى انه "يتدخل في الأسماء التي طرحت للمناصب الأخرى".

وتابع ان "الديمقراطي يسعى لتنصيب محافظ شبيه بالمحافظ السابق نجم الدين كريم، لينفذ مصالحه، وتعود المشاكل للمحافظة".

فيما اكد مسؤول كردي انّ "حدّة الأزمة بين الحزبين بدأت تفتر بعدما فتح البارزاني الباب للحوار مع الاتحاد الوطني"، مشيرا الى أنّ "مرحلة مناقشة مرشحي الاتحاد لمنصب محافظ كركوك هي مرحلة متقدّمة، وهي فرصة لحسم الخلاف".