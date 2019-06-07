الشيخ همام حمودي يعزي السيد حسن نصر الله بوفاة شقيقته

وجه الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، اليوم الخميس، رسالة عزاء لسماحة السيد حسن نصر الله، امين عام حزب الله اللبناني، بوفاة شقيقته، فيما يلي نصها:

الامين العام لحزب الله

سماحة السيد حسن نصر الله

السلام عليكم ورحمة الله..

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم المغفور لها بإذن الله (الحاجة زكية عبد الكريم نصر الله)، وإننا إذ نتقدم إليكم وإلى العائلة الكريمة وجميع إخوتنا في حزب الله بأصدق مشاعر المواساة لهذا الفقد المؤسف فإننا نتضرع الى الله تبارك وتعالى أن يتغمد روحها الطاهرة برحمته الواسعة، وان يجعل اسمها في السعداء، ويجمعها مع اوليائها الطاهرين من آل محمد صلى الله عليه وآله، وان يُلهمكم الصبر والسلوان.

إنا لله وانا اليه راجعون.

اخوكم همام حمودي

رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي