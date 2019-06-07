الأخبار

الحشد يعلن القبض على احد مرتكبي الحرائق في الصينية


اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، اعتقال أحد مرتكبي الحرائق في قضاء الصينية في محافظة صلاح الدين، فيما تمكنت من إنقاذ عشرات الدوانم الزراعية من الحريق المفتعل.

وقال الحشد في بيان  إن "قوة من اللواء 31 المرابطة في قضاء الصينية تمكنت من القبض على شخص يقوم بحرق الأعشاب القريبة من المحاصيل الزراعية".

واضاف، ان "القوة وبمشاركة فرق الإطفاء تمكنتا من إطفاء الحريق المفتعل والحفاظ على محاصيل المزارعين وممتلكاتهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ همام حمودي يعزي السيد حسن نصر الله بوفاة شقيقته
الشيخ همام حمودي يعزي السيد حسن نصر الله بوفاة شقيقته
الحشد يعلن القبض على احد مرتكبي الحرائق في الصينية
القبض على شخص اعتدى على طبيب بمستشفى في ميسان
توضيح رسمي بشأن حادثة اعتقال شابين في الكاظمية وقيام منتسب باطلاق النار قربهما
ضبط ادوية وكاميرات تصوير مخالفة في مطاري بغداد والبصرة
عرب كركوك يجمعون تواقيع لالزام الحكومة بالتحقيق في اسباب الحرائق
الاتحاد الوطني: لم نقرر بعد المشاركة بمراسم تنصيب البارزاني رئيسا للاقليم
اخماد حريق داخل صيرفة وانقاذ مبالغ مالية كبيرة وسط بعقوبة
شرطة كركوك تنفي خبرا روج له ناشطون باختطاف طفلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك