الحشد يعلن القبض على احد مرتكبي الحرائق في الصينية

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، اعتقال أحد مرتكبي الحرائق في قضاء الصينية في محافظة صلاح الدين، فيما تمكنت من إنقاذ عشرات الدوانم الزراعية من الحريق المفتعل.

وقال الحشد في بيان إن "قوة من اللواء 31 المرابطة في قضاء الصينية تمكنت من القبض على شخص يقوم بحرق الأعشاب القريبة من المحاصيل الزراعية".

واضاف، ان "القوة وبمشاركة فرق الإطفاء تمكنتا من إطفاء الحريق المفتعل والحفاظ على محاصيل المزارعين وممتلكاتهم".