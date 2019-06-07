القبض على شخص اعتدى على طبيب بمستشفى في ميسان

اعلنت شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، عن القبض على شخص "مراجع" اعتدى على طبيب مقيم بمستشفى قلعة صالح في المحافظة.

وقالت قيادة شرطة ميسان، في بيان إن "واجب الأجهزة الأمنية هو توفير الحماية التامة لجميع شرائح المجتمع ومنها شريحة الأطباء والكوادر الصحية كافة"، مشيرة الى أن "هناك تنسيقا مشتركا مع جميع المستشفيات والمراكز الصحية".

وأوضحت أن "الأجهزة الأمنية متواجدة في هذه المؤسسات لحمايتها وحماية المواطنين وكل مؤسسة تقدم خدمة عامة واجبنا حمايتها"، مشددة "لن نسمح بالتجاوز على العاملين فيها مهما كانت المبررات والذرائع".

وأوضحت أن "مفارز قسم شرطة قضاء قلعة صالح يؤدون واجباتهم بكل حرص وأمانة رجالا اكفاء يعملون ليلاً ونهار من اجل راحة المواطن"، مشيرة الى أن "مفارز الشرطة اتخذت إجراءات قانونية سريعة حال قيام احد المراجعين بالاعتداء على احد الأطباء المقيمين في مستشفى قضاء قلعة صالح ليلة يوم أمس وتم إلقاء القبض علية وعرضت أوراقة ألتحقيقيه على أنظار القاضي و الذي قرر توقيفه وفق المادة (229)".