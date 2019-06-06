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عرب كركوك يجمعون تواقيع لالزام الحكومة بالتحقيق في اسباب الحرائق


اصدر نواب التحالف العربي في كركوك، اليوم الخميس، بيانا عن جرائم حرق المحاصيل الزراعية، مؤكدين عزمهم جمع تواقيع نيابية لالزام الحكومة بفتح تحقيق في اسباب تلك الحرائق والجهات المتورطة فيها.

وقال نواب التحالف العربي في كركوك في بيان مشترك،  إن "الثروة الزراعية في محافظة كركوك خاصة والعراق بشكلٍ عام، تمر بأسوء ايامها بعد الجريمة الشنعاء التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية في اقضية الحويجة وداقوق والدبس على أيادي خفية وخبيثة لاتريد لهذا البلد وثرواته، التقدم والتطور".

واضافوا في بيانهم المشترك، ان "ما تتعرض له المحاصيل الزراعية في محافظة كركوك، جريمة نكراء مدانة بأشد العبارات وان المناطق الزراعية في المحافظة مهددة الان بمزيد من الحرائق ما دامت الدولة لاتحرك ساكن، اتجاه هذه المأساة".

وتابعوا "في هذه الايام المباركة على جميع العراقيين، نطالب دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بالتدخل الفوري والعاجل من اجل تشكيل لجنة للتحقيق في خفايا وتفاصيل هذه الجريمة وكشف الجناة للرأي العام، كما ونطالبه بتوجيه القوات الامنية لحماية المناطق الزراعية والتصدي لأي محاولة حاقدة للقيام بحرائق جديدة".

واوضحوا أنه "من منطلقِ الحفاظ على الثروة الزراعية في البلد وتنميتها، نُطالب جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء لعقد جلسة طارئة بخصوص هذا الامر الخطير، وتشكيل لجنة متخصصة من وزارتي الزراعة والمالية لإحصاء نسبة الخسائر التي تعرض لها الفلاحين في محافظة كركوك لاجل اطلاق تعويضات لهم ومساعدتهم في هذه الازمة".

واشار النواب، إلى أنه "من جانبنا كممثلين عن الشعب، سنقوم بجمع تواقيع لاصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بفتح تحقيق لكشف اسباب هذه الجريمة والجهات المتورطة فيها، كما ويلزمها بتعويض الفلاحين المتضررين في المناطق التي تعرضت للحرائق".

 

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