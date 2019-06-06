الاتحاد الوطني: لم نقرر بعد المشاركة بمراسم تنصيب البارزاني رئيسا للاقليم

اعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، ان حزبه لم يقرر بعد المشاركة بمراسم تنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا للاقليم من عدمها.

وقال لطيف شيخ عمر بحسب اعلام حزبه، ان"هذا الموضوع يتوقف على تقدم خطوات اتفاقنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وهناك وقت كاف لدينا فيما اذا الاتحاد الوطني سيشارك في مراسيم اداء رئيس الاقليم اليمين القانونية ام لا، لذلك فان تنفيذ اتفاقنا مع الديمقراطي هو الذي يحسم هذه المسالة".

وفيما اذا كان رئيس جمهورية العراق والنائب الثاني للامين العام للاتحاد الوطني برهم صالح سيشارك في المراسيم، قال شيخ عمر، ان"صالح حرٌ في المشاركة في المراسيم من عدمها"