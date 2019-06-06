شرطة كركوك تنفي خبرا روج له ناشطون باختطاف طفلة

نفت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم الخميس، رودت له صفحات في مواقع التواصل يفيد باختطاف طفلة في احد مناطق المحافظة.

وقالت في بيان مقتضب إن "خبرا كاذبا وعاريا عن الصحة ورد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ومفاده اختطاف طفلة تدعى ملاك حيدر احمد تبلغ من العمر ١٢ عاما من قبل مجهول يستقل سيارة دفع رباعي اسود اللون مجهولة الارقام في منطقة حي البعث".

ونوهت مديرية شرطة كركوك، بأن "الخبر كاذب وعارٍ عن الصحة".

وعادة مايتناول ناشطون عبر صفحات موقع فيسبوك، اخبارا امنية ومحلية، وسط مطالبات بالتأكد من صحتها ،عبر المصادر الامنية او وسائل الاعلام الرسمية.