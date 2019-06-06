الحشد الشعبي ينفذ عملية "نوعية كبرى" لبسط الامن في آمرلي

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، عن تنفيذ عملية نوعية كبرى لبسط الامن في قضاء امرلي والمناطق المحيطة به .

وقالت في بيان إن "امن الحشد الشعبي نفذ عملية نوعية كبرى لبسط الامن في قضاء امرلي والمناطق المحيطة به بعد سلسلة خروقات تسببت بزعزعة الامن في القضاء".

واضاف ان "قوات من العمليات الخاصة توجهت الى القضاء بأمر من قيادة الحشد وبالتنسيق مع العمليات المشتركة بعد ان كاد الوضع الامني ينفلت فيه نتيجة ظهور بعض العصابات هناك ، مضيفا ان العملية استمرت ١٤ يوم وأسفرت عن اعتقال ١٢ متهما ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة".

واشار الى ان "القضاء الان ينعم بالامن والامان بعد ان تم السيطرة على الملف الامني فيه وفرض هيبة الدولة من قبل امن الحشد ومن ثم سيتم تسليم الامن الى القوات الامنية المتواجدة هناك".

وأعلن الحشد الشعبي، امس الخميس، عن تنفيذ عملية أمنية لتفتيش جزيرة تكريت لملاحقة فلول تنظيم "داعش"الارهابي