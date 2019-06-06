الخارجية تصدر توضيحا بشأن اغلاق السفارة العراقية في الهند

أصدرت وزارة الخارجية، الخميس، توضيحا بشأن حقيقة اغلاق السفارة العراقية في الهند أمام المراجعين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان إن"السفارة فيها موظف خفر يتابع استقبال الحالات الطارئة".

وأضاف، أن "الإعلان المعلّق على باب السفارة إنما يشمل المواطنين الهنود الذين يرومون الحصول على السمات لدخول العراق للإغراض المتعددة".

واشار الى، ان"سفارة جمهورية العراق في الهند تواصل عملها لاي طارئ يستدعي تقديم اللازم"، لافتا الى ان"لدينا شهادات وفاة تم اصدارها اليوم".