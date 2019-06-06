انقطاع شبه تام للكهرباء في الديوانية

اعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، عن انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب مناطق المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظ، ان ذلك يعود الى تعرض الكابل الرئيسي المدفون تحت الأرض في محطة المتقاعدين الممتد الى الشافعية الى عارض كبير ما تسبب بتوقفه عن العمل.

واضاف، أن الكوادر الفنية والهندسية في قسم الصيانة التابعة لمديرية توزيع كهرباء الديوانية بإستنفار تام لإصلاح الخلل بإستخدام الآليات والحفريات الخاصة بذلك وسيتم إصلاحه خلال الساعات القادمة مع عودة التيار الكهربائي لتلك المناطق وتعويضها عن ساعات القطع