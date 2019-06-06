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مستشار عبد المهدي: نسبة التعجيل في إنجاز الكهرباء تعادل عشرة اضعاف حكومات ما بعد 2003


قال عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الخميس، 06 حزيران 2019، إن نسبة التعجيل في إنجاز الكهرباء، بالحكومة الحالية، تعادل عشرة اضعاف حكومات ما بعد 2003.

وأوضح الهنين، عبر حسابه في فيسبوك، أنه "كان من المخطط ان يصل توليد الكهرباء إلى 18000 ميكاواط قبل 1 حزيران من هذا العام وفعلا عبرت هذا الحاجز لكن ظهرت معه عيوب التوزيع والنقل التي تحتاج إلى سنة أخرى لكي تنتهي تماما، ولذلك قلنا اننا نحتاج بين سنة ونصف إلى سنتين لإنهاء قصة الكهرباء المستثمرة سياسيا كل صيف".

وأضاف: "الآن هناك محافظات لا تنقطع فيها الكهرباء مطلقا بسبب وجود شبكة جيدة وهناك محافظات لازالت تعاني من عدم استيعابها للحمل المجهز".

وبين: "حينما سقط النظام السابق كانت توليد الكهرباء بمعدل 3500-4000 ميكاواط"، لافتا الى انه "خلال خمسة عشر سنة ونصف اضافة الحكومات المتعاقبة ما مقداره 9000 ميكاواط بمعدل 83 ميكاواط لكل شهر وانفقت ما يزيد عن 30 مليار دولار أمريكي من ضمنها الرواتب في هذا القطاع".

ونبه الى ان "حكومة عادل عبد المهدي اضافت خلال سبعة أشهر 6000 ميكا واط بمعدل 850 ميكاواط لكل شهر وبكلفة بسيطة شملت إعادة الحياة للمحطات المتوقفة منذ سنين وصيانة بعضها وبصلاحيات إدارية ومالية واسعة وبإشراف ومتابعة من قبل رئيس الوزراء شخصيا".

وأشار الى ان "نسبة التعجيل في الإنجاز في قطاع الكهرباء لحكومة عادل عبد المهدي تعادل عشرة اضعاف الحكومات السابقة بعد 2003".

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