مجلس نينوى يعلق على استبدال قائد العمليات نجم الجبوري

أكدت عضو مجلس محافظة نينوى كلاويز علي، اليوم الأربعاء، أن المجلس "كله ثقة" بقائد العمليات الجديد اللواء نومان الزوبعي.

وقالت علي، في حديث صحفي، إن "مجلس نينوى لا يتدخل بالأمور الخارجة عن صلاحياته، ولسنا بالضد من تعيين اللواء نومان الزوبعي، فنحن نراه قائدا شجاعا وخير خلف لسلفه اللواء الركن نجم الجبوري".

وأضافت، أن "المجلس سيتعاون مع اللواء نومان الزوبعي لإكمال مسيرة الجبوري"، متقدمة بالشكر للأخير لـ"ما قدمه لنينوى وأثر الطيب في نفوس الأهالي، الذين قابلوه بالمحبة".

ويعتزم ناشطون من مدينة الموصل الخروج بتظاهرة، مساء اليوم، لمطالبة الحكومة الاتحادية بالتريث في إحالة قائد عمليات نينوى السابق اللواء نجم الجبوري إلى التقاعد.

وكانت وزارة الدفاع قد أجرت، مؤخرا، تغييرات في قيادة عمليات بعض المحافظات، بينها قيادة عمليات نينوى.