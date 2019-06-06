القبض على قاتل محامي في واسط

أعلنت القوات الامنية، الاربعاء، عن تمكنها من القاء القبض على قاتل المحامي اكرم السعيدي بعد هروبه الى قضاء الصويرة في محافظة واسط.

وذكرت خلية الصقور الاستخبارية في بيان انها "تمكنت من إلقاء القبض على قاتل المحامي أكرم يحيى فهد السعيدي، بعد هروبه من محافظة ذي قار إلى قضاء الصويرة في محافظة واسط".

واشارت الى ان المتهم كشف عن ملابسات "جريمة القتل" واعترف بارتكابها، مبينا رميه لجثة المجني عليه في احدى الطرق الفرعية في نواحي مدينة الناصرية.

يذكر ان القوات الامنية عثرت في الاول من حزيران الجاري، على جثة المحامي اكرم السعيدي في احدى المناطق المهجورة ضمن محافظة ذي قار، بعد اختطافه من قبل مجهولين