اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، أن قوة امنية تقتل ثلاثة ارهابيين داخل نفق قرب هيت غربي محتفظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان إن "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الأنبار وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنت من قتل ثلاثة عناصر إرهابية داخل نفق في منطقة الصفاكية - الجزيرة، التي تبعد ١٥ كيلو عن "قضاء هيت""، مبينا أنه "اصيب خلال هذا الواجب احد المقاتلين".

واشارت الخلية الى أن "العملية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية مؤكدة".

واعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، امس الاربعاء، عن مقتل سبعة انتحاريين بقصف جوي في محافظة الانبار.