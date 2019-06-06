مقتل امير الجزيرة بـ "داعش"الارهابي وستة من مرافقيه في الانبار

أعلن القيادي في الحشد العشائري قطري السمرمد عن مقتل مايسمى بأمير ولاية الجزيرة في "داعش" الارهابي وستة عناصر في غارة لطيران الجو العراقي غربي الانبار.

وقال السمرمد في حديث صحفي انه "بعد ورود معلومات عن تواجد المدعو عبدالله الفرحان الملقب ب‍أبو مسلم العراقي في صحراء الحزيرة قامت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري بملاحقة 4 ارهابيين لداعش كانوا يستقلون دراجات نارية تحديدا عند منطقة الدولاب التابعة لقضاء هيت غربي الانبار حيث انتهت بدخولهم احد الى احد الانفاق".

وأضاف ان "الطيران قام بقصف النفق الذي اختبأ فيه عناصر التنظيم الارهابي بشكل كامل، وتبين وجود 7 جثث تعود لداعش؛ بما فيهم امير ولاية الجزيرة لداعش الارهابي المدعو ابو مسلم العراقي، وهو ما يؤشر الى إعتماد التنظيم هذا المكان كوكر لتفيذ هجمات المجاميع الارهابية عملياتها ضد القوات الامنية والمدنيين".

وأشار السمرمد الى ان "العملية جاءت ضمن جهد استخباري بين قوات الفرقة السابعة للجيش العراقي وقوة من حشد عشائر العبيد المنتشرة في المنطقة وهو ما سهل متابعة الارهابيين والقضاء عليهم".