الكشف عن أحد أسباب حرق المحاصيل في البلاد

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً لإحدى المزارع في مدينة الموصل تظهر قيام مجهولين بوضع "عدسة مكبرة" بين المحاصيل، في طريقة لإشعال النيران في المحاصيل.

ناشطون أكدوا، ان "العدسة المكبرة تعمل على عكس أشعة الشمس إلى شرارة وبالتالي التسبب بحريق في المحاصيل".

وأضافوا، أن "السبب في ذلك، هو لإبعاد الشبهات عن القائمين على حرق هذه المحاصيل، وعدم رؤيتهم من قبل المزارعين او القوات الأمنية".

واعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد (2 حزيران 2019)، ان "حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما من تاريخ الثامن من ايار الماضي ولغاية اليوم الاحد الموافق الثاني من حزيران الحالي، بلغت ٢١٩ حادث حريق".