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القبض على شخصين قتلا محامياً في ذي قار قبل أيام


أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة من خلية الصقور ألقت القبض على شخصين قتلا المحامي أكرم السعيدي بعملية "نوعية" في محافظة ذي قار.

وقال المصدر ، إن "قوة من خلية الصقور في ذي قار اعتقلت مرتكبي جريمة قتل المحامي أكرم السعيدي في عملية نوعية استمرت 48 ساعة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة". 

وكانت نقابة المحامين العراقيين أعلنت، السبت (1 حزيران 2019)، عن مقتل المحامي أكرم السعيدي بعد اختطافه على أيدي مجهولين في محافظة ذي قار.

إلى ذلك، قال مصدر أمني، السبت (1 حزيران 2019)، أن "المحامي أكرم السعيدي تم اختطافه من قبل مجهولين قبل خمسة ايام، وعثر (السبت 1 حزيران 2019) على جثته داخل حاوية للنفايات في منطقة مهجورة ضمن محافظة ذي قار"، مبينا ان "الجثة كانت مقيدة الايدي وعليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".

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