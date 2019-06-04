الفتح: مساعي لتقديم أسماء النواب المتغيبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

أعلن النائب عن تحالف البناء عباس يابر، الثلاثاء، عن مساعي نيابية لتقديم أسماء النواب المتغيبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم خلال الجلسات المرتقبة بعد العيد.

وقال يابر ان “ظاهرة تكرار تغيب العديد من النواب ولجلسات متكررة ومتتالية تسببت بتعطيل الدور التشريعي للمجلس”.

وأضاف ان “هناك نية وعزم لدى مجموعة من النواب تقديم طلب للرئاسة خلال الجلسات التي تعقد بعد العيد لاعلان قائمة النواب المتغيبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

ودعا يابر رئاسة البرلمن الى “ضرورة تفعيل دورها الرقابي والنظام الداخلي في محاسبة النواب المتخلفين عن حضور الجلسات”