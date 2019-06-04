سكرتير رئيس الوزراء يعلن افتتاح المنطقة الخضراء بشكل نهائي

أعلن الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن افتتاح المنطقة الخضراء وسط بغداد بشكل نهائي.

وقال البياتي في حديث صحفي إنه "تم، صباح اليوم افتتاح المنطقة الخضراء بشكل نهائي".

وأوضح، أن "عدد الشوارع التي تم افتتاحها في المنطقة يبلغ 10 شوارع"، مشيراً إلى رفع "12 ألف كتلة كونكريتية من المنطقة".

وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، الاثنين (27 ايار 2019)، أن المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل ابتداءً من أول أيام عيد الفطر.

يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبدج المهدي دوّن ضمن برنامجه الحكومي وأثناء تسلمه المنصب العام الماضي أنه سيقوم بإجراءات لفتح المنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين على شكل مراحل.