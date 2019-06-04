ارتفاع عدد القتلى بأحداث فض الاعتصام في السودان إلى 35 شخصا

أعلنت لجنة أطباء السودان، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى في أحداث فض الاعتصام أمس إلى 35 شخصا

وقالت اللجنة في خبر عاجل نقلته وكالة "سكاي نيوز عربية،" إن "عدد القتلى في أحداث فض الاعتصام أمس إلى 35 شخصا".

يشار الى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان اصدر بيانا أعلن فيه إيقاف التفاوض مع قوى المعارضة السودانية والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي، فيما دعا النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.