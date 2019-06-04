عضو بمجلس ديالى: لا علاقة للحشد الشعبي بحادثة أبو صيدا

اعتبرت عضو مجلس محافظة ديالى ايمان عبد الوهاب، عدم الاستقرار في ناحية أبو صيدا بأنه يعود الى الانتشار الكبير للسلاح، فيما أكدت أنه لا علاقة للحشد الشعبي بحادثة ابي صيدا.

ونقل إعلام الحشد في بيان عن عبد الوهاب قولها، إن "عدم الاستقرار في ناحية ابي صيدا يعود للانتشار الكبير للسلاح"، مؤكداً أنه "لا علاقة للحشد الشعبي بحادثة ابي صيدا".

وأضاف أن " محافظة ديالى آمنة بالكامل باستثناء ناحية ابي صيدا التي تشهد خروقات".

ودعت عبد الوهاب، الحكومة، إلى "ارسال قوة خاصة الى ناحية ابي صيدا للوقوف على الخروقات الامنية" .

وكان مدير ناحية أبو صيدا حارث الربيعي قد نفى في وقت سابق من اليوم الاثنين، نزوح عوائل من قرية "أبو خنازير" داخل الناحية.