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الداخلية تعلن اعتقال خمسة ارهابيين من "داعش" في ايسر الموصل


اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال خمسة ارهابيين من تنظيم "داعش" في ايسر الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين يلقي القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالأمنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل، والآخر جاء بإعترافاته أنه يقوم بتهريب عناصر داعش من سوريا إلى العراق".

واضاف انه "تم القبض عليهم في مناطق وأحياء القاهرة والقادسية وتسعين والزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

 

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