الداخلية تعلن القبض على مطلوبين بتهمة "الدكة العشائرية

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن القبض على مطلوبين بتهمة "الدكة العشائرية".

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين والمطلوبان وفق احكام المادة 2/4 ارهاب ( الدكة العشائرية)".

واضاف ان "عملية القاء القبض نفذت من خلال المتابعة المستمرة وتسخير المصادر"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى وجه، في (8 تشرين الثاني 2018)، بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ"الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الاٍرهاب.